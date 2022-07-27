В Баку задержали пляжных воров
Задержаны лица, похищавшие телефоны и деньги граждан на пляже Ших, сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что в 41-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило заявление о краже мобильного телефона жителя Баку А.Садыгова на пляже поселка Ших.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи ранее судимый житель Джалилабадского района В.Асадов.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что это не первая кража, совершенная задержанным на пляже Ших. В частности, из автомобиля марки Tofaş им были украдены 150 манатов и мобильный телефон, три мобильных телефона из сумок женщины и мужчины, а также вместе с жителем города Шуша Э.Нариманлы кошелек из автомобиля марки Mercedes, в котором находились 1400 манатов, банковская карта и документы.
Э.Нариманлы также был задержан сотрудниками полиции.