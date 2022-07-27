Молдова может вернуть Приднестровье?

Присоединение Приднестровья возможно только через федерализацию Молдовы, заявил замглавы Бюро реинтеграции РМ Николай Цвятков в эфире Primul în Moldova, добавив, что в республике этот термин имеет негативный оттенок, что, по его мнению, несправедливо.

Он считает, что ключ к решению приднестровского конфликта заключается в перераспределении государственных полномочий между Кишиневом и Тирасполем: «Теоретически это будет означать федерализацию страны. Насколько она будет глубокой и какой будет финальная модель, сегодня трудно сказать».

Говоря о кризисе 2003 года, когда появился меморандум Козака, Цвятков заявил, что федерализация не была предложением России: «Этот проект не был предложен Дмитрием Козаком, он появился за год-два до его включения в процесс регулирования. Я считаю, что этот термин, по крайней мере, с теоретической точки зрения, напрасно порочат. Но опять же, мы живем в Молдове, для нас этот термин стал подтверждением присутствия российских войск на территории Республики Молдова, а те, кому эта идея не нравится, отвергают ее», - цитирует его nokta.md.