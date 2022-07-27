Больше, чем презентация: Samsung готовит новый прорыв

Samsung продолжает удивлять своих поклонников новостями о революционной модели складного смартфона. Компания официально подтвердила информацию о том, что мероприятие Galaxy Unpacked, которое посвящено презентации новых устройств Samsung, состоится 10 августа в 19:00.

В настоящее время мы не располагаем точной информацией о том, что именно будет представлено на презентации, но уже можно со стопроцентной точностью говорить, что концепт смартфона со складывающимся дисплеем остается одним из наиболее многообещающих даже по меркам современного дня – именно по этой причине очертания телефона на постере, посвященном предстоящему мероприятию, показаны в виде арифметического знака «больше».