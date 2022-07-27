Иран запускает строительство нового ядерного реактора
Тегеран планирует в течение нескольких недель начать создание нового исследовательского ядерного реактора в расположенной в центральной части страны провинции Исфахан, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Ислами.
"Мы запланировали, что в течение нескольких недель официально начнем строительство исследовательского реактора в Исфахане. Это полностью отечественный проект, который замкнет цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства ядерной энергии в Иране, - цитирует его ISNA.