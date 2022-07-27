В Киев прибыл президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июля прибыл в Киев. Во время визита он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит в Верховной Раде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter литовского лидера.

"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День государственности, обращусь к украинскому народу с трибуны Верховной Рады", - отметил Науседа.

Он также сообщил, что проведет встречу с президентом Зеленским и вручит ему высшую государственную награду Литвы - Орден Витовта Великого.