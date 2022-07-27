Что происходит в Красном Базаре? реакция Минобороны
Армянская сторона сообщила о том, что подразделения азербайджанской армии подвергли обстрелу поселок Красный Базар в Ходжавендском районе.
Отметим, что данный населенный пункт находится в зоне ответственности российских миротворцев.
По информации армянской стороны, инцидент якобы произошел в 11:45.
«Обстрел из стрелкового оружия длился 20 минут», - говорится в сообщении.
На информацию незамедлительно отреагировали в Минобороны Азербайджана, поспешив ее опровергнуть.
«Информация в армянской прессе о якобы обстреле в направлении поселка Красный Базар Ходжавендского района является ложной и не соответствует действительности», - говорится в сообщении на официальной странице Минобороны Азербайджана в соцсети Facebook.