Украина бесплатно получит «польский» Bayraktar

Турецкая компания Baykar Makina бесплатно передаст Украине беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собрали в Польше. Об этом сообщил в Facebook инициатор кампании, журналист Славомир Сераковский в четверг, 28 июля.

Он обнародовал официальное письмо от турецкой компании. «Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без средств, а это 22 500 000 злотых, которые мы собрали», – заявил Сераковский.

Теперь поляки смогут выделить собранные средства на гуманитарную помощь для украинского народа.