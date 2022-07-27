Япония потребовала от России отказаться от учений у Курил

Правительство Японии потребовало от России отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов в рамках командно-штабных учений "Восток", заявил заместитель генерального секретаря Кабинета Министров Японии Ёсихико Исодзаки на регулярной пресс-конференции в Токио.

"Мы в курсе объявления Министерства обороны России. По дипломатическим каналам мы выразили протест и подчеркнули, что действия российской стороны в районе северных территорий (южная часть Курильских островов - ред.) противоречат позиции нашей страны и являются совершенно неприемлемыми", - отметил он. По его словам, японская сторона "решительно потребовала" от России исключить южные Курильские острова из зоны проведения предстоящих учений.

Он также в очередной раз отметил, что Япония с большой обеспокоенностью следит за действиями России близ своих границ на фоне ситуации вокруг Украины.

Министерство обороны России объявило, что с 30 августа по 5 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022".