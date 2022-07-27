В Турции новый прогноз по инфляции

Ожидается, что по итогам года в Турции инфляция составит 60,4%. Об этом сообщил глава Центробанка страны Шахап Кавджиоглу на пресс-конференции, посвященной новому отчету по инфляции.

По его словам, Центробанк пересмотрел свои прогнозы из-за новых тенденций. До этого экономисты ожидали инфляции в 42,8%. Теперь ожидается, что инфляция будет на уровне 60,4% к концу 2022 года.

«Во втором квартале года сохранялись геополитические риски, их воздействие продолжает негативно отражаться на экономике. Кроме того, на ситуацию влияют последствия пандемии, ситуация на энергетических рынках и другие факторы», - сказал глава ЦБ.