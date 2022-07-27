В Турции новый прогноз по инфляции
Ожидается, что по итогам года в Турции инфляция составит 60,4%. Об этом сообщил глава Центробанка страны Шахап Кавджиоглу на пресс-конференции, посвященной новому отчету по инфляции.
По его словам, Центробанк пересмотрел свои прогнозы из-за новых тенденций. До этого экономисты ожидали инфляции в 42,8%. Теперь ожидается, что инфляция будет на уровне 60,4% к концу 2022 года.
«Во втором квартале года сохранялись геополитические риски, их воздействие продолжает негативно отражаться на экономике. Кроме того, на ситуацию влияют последствия пандемии, ситуация на энергетических рынках и другие факторы», - сказал глава ЦБ.
Важно отметить, что в июне, по данным национального института статистики, инфляция в Турции составила 78,62% в годовом исчислении, неофициально же она превысила 175%.
Шахап Кавджиоглу ожидает, что инфляция вскоре замедлится, а экономика укрепится. По его словам, это станет возможным после «восстановления глобальной мировой обстановки и нормализации цен на сырьевые товары, включая энергоносители». Благодаря кредитно-денежной политике и ослабленной лире Турция стала очень привлекательной для экспортеров со всего мира. Сейчас турецкая экономика находится в процессе структурных преобразований, направленных на увеличение производства, экспорта и занятости. Однако неизвестно, как долго это продлится.