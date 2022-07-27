Ильхам Алиев выделил 3 млн манатов на строительство дорог в Баку

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района столицы.

Согласно распоряжению, для продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3 миллиона манатов из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 «распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год».

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в данном распоряжении, а Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.