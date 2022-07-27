В Москве подтвердили переговоры об обмене заключенными с США

Россия и США ведут переговоры об обмене заключенными в соответствии с поручениями президентов этих стран. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о предложении США обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», - отметила Захарова.

О предложении США обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана накануне сообщил телеканал CNN. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Вашингтон сделал Москве «содержательное предложение» по Уилану и Грайнер.