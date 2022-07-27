Сын Саакашвили назвал «большой ошибкой» возвращение отца в Грузию

Возвращение бывшего президента Михаила Саакашвили в Грузию было «очень большой ошибкой», считает сын экс-президента Эдуард Саакашвили.

«Он приехал, и мы получили ту катастрофическую ситуацию, которую получили. Как я уже говорил, это была очень большая ошибка», - сказал он в интервью телекомпании «Пирвели».

Эдуард говорит о необходимости «деполитизации» вопросов, связанных со здоровьем экс-президента. Вместе с тем он указывает, что в последнее время его отец «мало пишет о политике и больше особо не вмешивается» в процессы в Грузии. «Его роль в грузинской политике неясна на будущее, я не знаю, что еще должно произойти, чтобы он вернулся в правительство или что-то в этом роде. Мне немного сложно это представить, и я думаю, что он и сам это понимает. Когда я прихожу к отцу, он смотрит только украинское телевидение, я думаю, он понимает, что там у него может быть лучшее будущее, чем здесь», - добавил он.

По словам сына экс-президента, за неделю пребывания в Грузии у него сложилось впечатление, что люди не воспринимают Саакашвили как «лидера будущего».