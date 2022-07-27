Россия блокировала заявление ООН по зерновому коридору

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН в поддержку зернового коридора. Российской стороне не понравилось упоминание о критике ракетного удара ВС России по порту Одессы, пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Йуул заявила, что страны совета несколько дней старались добиться единой позиции по заявлению. Изначальный текст документа содержал призыв к сторонам неукоснительно выполнять все обязательства в рамках «зернового соглашения». «Подобные усилия очень важны на фоне продолжающейся войны и ее негативного воздействия на народ Украины», - подчеркнула Йуул.

Однако, по данным дипломатов из СБ ООН, имена которых не сообщаются, Россия выступила против этого варианта заявления ввиду включения в его текст упоминания об осуждении генсеком ООН ракетного удара 23 июля по торговому порту Одессы.