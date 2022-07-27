Агентов «Моссада» в Иране разоблачают одного за другим

Иранская полиция разоблачила очередную ячейку шпионской сети, связанной с Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на полуофициальное иранское агентство ILNA.

В сообщении отмечается, что речь идет о классической шпионской «пятерке». Полиция и спецслужбы арестовали руководителя и 5 рядовых участников. Правоохранительные органы Ирана утверждают, что ячейка была связана с израильской разведкой «Моссад».

Предыдущее сообщение о поимке израильской шпионской ячейки в Иране поступило в субботу, 23 июня, от агентства IRNA. По данным спецслужб, агенты «Моссада» базировались в одном из граничащих с Ираном государств, а в Иран они проникли из иракского Курдистана. Сколько именно человек было задержано и граждане какой они страны, не сообщалось.