Генштаб Украины не исключает провокаций с территории Беларуси

Вероятность наступления РФ с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой, однако не исключаются вооруженные провокации для инспирирования антиукраинских настроений в белорусском обществе. С таким заявлением выступил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"Вероятность проведения наступления... с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. Однако не исключается возможность осуществления силами подразделений специальных операций ВС Республики Беларусь совместно с подразделениями специального назначения и боевиками частных военных компаний РФ вооруженных провокаций в приграничных с Украиной районах Гомельской и Брестской областей для инспирирования антиукраинских настроений в белорусском обществе", - приводит Интерфакс-Украина слова Громова.