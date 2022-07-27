В Беларуси появился свой «беспилотник-камикадзе»

Беларусь проводит успешные испытания ударного беспилотного авиационного комплекса (УБАК-25) "Чекан", заявил глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус в Чечне, пишут российские СМИ.

По его словам, в ближайшее время дрон-камикадзе встанет на вооружение ВС Беларуси. "Беспилотный летательный аппарат "Чекан" проходит успешно испытания", - сказал Пантус. Он отметил, что УБАК-25 "Чекан" имеет и хороший экспортный потенциал.

Дрон-камикадзе имеет дальность полетов до 25 км при скорости в 86 км/ч. Он одноразового применения, предназначен для уничтожения живой силы и легкой техники.