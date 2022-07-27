Кремль: всю Украину нужно освобождать от «неонацизма»

Кремль считает, что нужно в целом освобождать Украину от «неонацистских настроений», заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова «главы ДНР» Дениса Пушилина, заявившего в среду, что «пришло время освобождать русские города» в Украине, пишут российские СМИ.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений «неонацистских настроений», это необходимо. И необходимо принять меры для того, чтобы защитить людей в «ЛНР и ДНР», - сказал Песков в ответ на вопрос, поддерживают ли в Кремле подобную позицию.