«Границы между Китаем и Тайванем нет»
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не признает условную разграничительную линию, отделяющую в Тайваньском проливе материковую часть страны от острова Тайвань, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции.
"Тайвань - неотделимая часть территории Китая. Между Пекином и Тайбэем нет так называемой разграничительной линии в Тайваньском проливе", - подчеркнул Цянь.
По его словам, в последнее время в регионе постоянно усиливается напряженность. "Это происходит по вине Тайваня и из-за вмешательства внешних сил, которые создают хаос. НОАК не намерена бездействовать. Мы выражаем решительный протест, действия - самый убедительный аргумент", - добавил У Цянь.