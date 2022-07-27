Китай ответит американским военным

Народно-освободительная армия Китая не потерпит давления при выстраивании межармейских отношений с Соединенными Штатами, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь на пресс-конференции.

"Межармейские контакты Китая и США - важная составляющая китайско-американских отношений. Мы их ценим, но в процессе взаимодействия будем придерживаться собственных принципов. Некоторые представители американской стороны <...> настойчиво оказывают давление на КНР, мы не намерены послушно сносить это и терпеть. Естественно, мы будем решительно этому противостоять, - подчеркнул он на пресс-конференции.

По его словам, в последнее время Пентагон активизировал военную деятельность в непосредственной близости от Китая. "Пекин рассматривает подобные действия как нарушение прав и провокацию. Китай категорически против этого. Мы примем рациональные, эффективные, безопасные и профессиональные меры, чтобы оказать противодействие Соединенным Штатам. Мы требуем, чтобы США прекратили провокации, КНР ужесточит контроль на передовой во избежание непредвиденных происшествий".