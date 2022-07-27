В Хызы нашли снаряд от «Града» и авиабомбу фото; видео
На территории Хызинского района обнаружены боеприпасы, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Согласно информации ведомства, на горячую линию «112» министерства поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета на территории села Агдере Хызинского района.
На основании полученной информации на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. После того, как граждане отошли на безопасное расстояние, временно был ограничен доступ к территории посторонних лиц.
Пиротехниками при осмотре местности были обнаружены: 1 боеголовка ракеты «Град» и 1 авиабомба ТАБ-50, пригодная для боевого применения.
На место происшествия также были привлечены сотрудники войск гражданской обороны МЧС и Агентства по разминированию Азербайджана.
Снаряды были изъяты и утилизированы специалистами ведомства. В ходе дополнительного обыска на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.