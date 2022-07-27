Сенат США призвал объявить Россию спонсором терроризма

Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Конгресса.

Согласно сообщению, поводом для соответствующего решения называют события в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

В список спонсоров терроризма могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма".

В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.