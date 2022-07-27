В Баку резко подорожали помидоры. Почему? наше поле зрения
Хотя сейчас середина лета – время, когда фрукты и овощи должны по сезонным причинам дешеветь, помидоры на рынках Баку дорожают. За последние несколько дней цена на них выросла почти вдвое.
Например, килограмм относительно качественных помидоров «Хачмаз» на бакинском рынке «8-й километр» стоит 1,8-2 маната. Помидоры «Сальян» и «Гёйчай» продаются по 2,5 маната, а в крупных торговых сетях цены еще выше – от 2,7 до заоблачных 3,5 маната.
Чем это объяснить? Банальной нехваткой продукции? Или манипуляциями спекулянтов?
Продавцы на рынке «8-й километр» рассказывают, что подорожание связано с неожиданно резким ростом оптовых цен. Говорят, что один ящик помидоров «Хачмаз» (примерно 34-35 килограммов) они покупают за 50-55 манатов, при этом качество продукции оставляет желать лучшего.
«Поверх ящика оптовики выкладывают два ряда здоровых помидоров, а под ними кладут поврежденные, полураздавленные томаты, - говорит один из продавцов. – В результате мы не можем их продать».
А вот фермеры, выращивающие томаты в Хачмазе, во всем обвиняют посредников, утверждая, что помидоры, купленные в Хачмазе по 50 гяпиков за килограмм, в Баку продаются в три, а то и в четыре раза дороже.
Фермер Джавидан Гурбанов рассказал нам, что 30-килограммовый ящик помидоров в Хачмазе предлагают за 14-16 манатов (то есть в три раза дешевле, чем в бакинской оптовой базе «Мейвяли»), а килограмм качественных помидоров продают не дороже 60-70 гяпиков за килограмм.
«Правда, и эта цена в два раза выше прошлогодней, - сетует Гурбанов. – Увеличились затраты на удобрения, воду и рабочую силу. В любом случае от спекуляций не выигрывает ни фермер, ни покупатель. Выигрывают только посредники».
Другой фермер сообщил, что вынужден соглашаться с условиями посредников, поскольку стоимость тары, транспорта и арендной платы выросла, а потому продавать в Баку свою продукцию напрямую стало убыточно.
«Если такая ситуация продолжится, то выращивать помидоры будет невыгодно. Мы можем покрыть затраты, но у нас нет прибыли», - жалуется он.
Глава Центра аграрных исследований Минсельхоза Фирдовси Фикретзаде сообщил haqqin.az, что сезон томатов, выращенных в теплицах, закончился в середине июля, а помидоры, выращенные в открытом грунте, из-за погодных условий поступили на рынок с опозданием.
«Обычно после этого периода на рынок сразу поступают помидоры, выращенные в открытом грунте, - сказал глава центра. – Но нынешним летом из-за климатических условий была задержка дней на 10-15. Что и вызвало резкое повышение цен».