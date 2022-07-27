Ульвия Худиева, собкор 15:07

Хотя сейчас середина лета – время, когда фрукты и овощи должны по сезонным причинам дешеветь, помидоры на рынках Баку дорожают. За последние несколько дней цена на них выросла почти вдвое. Например, килограмм относительно качественных помидоров «Хачмаз» на бакинском рынке «8-й километр» стоит 1,8-2 маната. Помидоры «Сальян» и «Гёйчай» продаются по 2,5 маната, а в крупных торговых сетях цены еще выше – от 2,7 до заоблачных 3,5 маната. Чем это объяснить? Банальной нехваткой продукции? Или манипуляциями спекулянтов?

Продавцы на рынке «8-й километр» рассказывают, что подорожание связано с неожиданно резким ростом оптовых цен. Говорят, что один ящик помидоров «Хачмаз» (примерно 34-35 килограммов) они покупают за 50-55 манатов, при этом качество продукции оставляет желать лучшего. «Поверх ящика оптовики выкладывают два ряда здоровых помидоров, а под ними кладут поврежденные, полураздавленные томаты, - говорит один из продавцов. – В результате мы не можем их продать». А вот фермеры, выращивающие томаты в Хачмазе, во всем обвиняют посредников, утверждая, что помидоры, купленные в Хачмазе по 50 гяпиков за килограмм, в Баку продаются в три, а то и в четыре раза дороже.