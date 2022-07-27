Рэкет-журналистика является преступной деятельностью, занимающиеся этим привлекаются к ответственности. В отношении них предпринимаются соответствующие меры. Об этом в интервью Real TV заявил генпрокурор Кямран Алиев.

«Мне порой кажется, что пользователи соцсетей или же сотрудники прессы считают себя высокопрофессиональными юристами и спокойно дают оценку в юридических вопросах… Это недопустимо. Юриспруденция - довольно сложная наука, поэтому следователи, прокуроры, судьи проводят соответствующую оценку юридических вопросов. Недопустимо продвигать мысли не будучи осведомленным в тонкостях дела и доказательств», - сказал Кямран Алиев.