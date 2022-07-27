У азербайджанских фермеров будут скупать пшеницу по 580 манатов

Продолжается работа по реализации указа президента Азербайджана "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей" от 19 июля 2022 года, принятого в целях обеспечения продовольственной безопасности в стране, в том числе повышения уровня самообеспечения основными продуктами питания.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, в целях обеспечения исполнения пункта 2.3 указа на основании предложения Агентства государственных резервов, согласованного с соответствующими государственными структурами, в связи с повышением уровня самообеспечения продовольственной пшеницей, стимулированием деятельности местных производителей продовольственной пшеницы и оказанием им государственной поддержки, Кабинет Министров принял соответствующее постановление.

Настоящим постановлением с учетом производственных затрат (себестоимости) продовольственной пшеницы и возможной прибыли производителя в соответствии с показателями качества, указанными в приложении №1 к "Правилам хранения и использования Государственного зернового фонда", утвержденным постановлением Кабмина №105 от 7 июля 2009 года, государственная закупочная цена за тонну местной продовольственной пшеницы на 2022 год установлена в размере 580 (пятьсот восемьдесят) манатов.