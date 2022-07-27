Член администрации общины Севада Даниелян предполагает, что, вероятно, они ждали, пока жители села закончат уборку урожая, прежде чем приступить к работам.

Армянская сторона начала работы по проектированию дороги в обход Лачина: около месяца назад жители села Корнидзор (Гафанский район – ред.) заметили проектировщиков на полях близ села.

«Пока ничего нет, потому что люди только начинают заниматься уборкой с полей, может быть, они ждали окончания всех сельскохозяйственных работ, чтобы потом заняться своими делами. Я не могу сказать, что именно они делали, то ли занимались съемкой, то ли измерениями, я в этом не специалист», - отметил Даниелян в беседе с Радио Азатутюн.

Напомним, что согласно пункту № 6 трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, альтернативный коридор в обход Лачина с соответствующей передислокацией постов российских миротворцев должен быть завершен в течение трех лет.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана близко к завершению строительства 32-километрового участка новой дороги, проходящего по территории Азербайджана. Эта дорога строится в обход города Лачин и проходит через села Кичик Галадереси и Беюк Галадереси Ходжалинского административного района, а затем соединится с дорогой Шуша – Ханкенди.

Ранее армянская газета «Грапарак» писала о том, что правительство Армении готовится объявить тендер на строительство 8-километрового участка новой дороги – альтернативы Лачинскому коридору. Газета утверждала, что тендер будет объявлен в августе.

Тогда же сообщалось, что азербайджанская сторона хотела взять на себя строительство армянского участка новой дороги в обход города Лачин, но премьер-министр Никол Пашинян не поддержал эту инициативу, дабы не спровоцировать протесты в Армении.

Позиция Азербайджана предельно понятна. Нужно как можно быстрее завершить строительные работы, чтобы освободить город Лачин, находящийся в зоне ответственности российских миротворцев. Что касается армянской стороны, то она пытается максимально задержать строительство проходящего по ее территории участка дороги.

Стоит также учесть, что в настоящее время в городе Лачин проживает 50 незаконно переселенных армянских семей. В будущем правительство Армении планирует их переселение в села Кичик Галадереси и Беюк Галадереси. В то же время остается под вопросом судьба армян, незаконно проживающих в селе Забух Лачинского района.