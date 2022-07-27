И Пашинян начинает строительство дороги в обход Лачина о развитии ситуации

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Армянская сторона начала работы по проектированию дороги в обход Лачина: около месяца назад жители села Корнидзор (Гафанский район  ред.) заметили проектировщиков на полях близ села.

Член администрации общины Севада Даниелян предполагает, что, вероятно, они ждали, пока жители села закончат уборку урожая, прежде чем приступить к работам.

«Пока ничего нет, потому что люди только начинают заниматься уборкой с полей, может быть, они ждали окончания всех сельскохозяйственных работ, чтобы потом заняться своими делами. Я не могу сказать, что именно они делали, то ли занимались съемкой, то ли измерениями, я в этом не специалист», - отметил Даниелян в беседе с Радио Азатутюн.

Напомним, что согласно пункту № 6 трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, альтернативный коридор в обход Лачина с соответствующей передислокацией постов российских миротворцев должен быть завершен в течение трех лет.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана близко к завершению строительства 32-километрового участка новой дороги, проходящего по территории Азербайджана. Эта дорога строится в обход города Лачин и проходит через села Кичик Галадереси и Беюк Галадереси Ходжалинского административного района, а затем соединится с дорогой Шуша  Ханкенди.

Ранее армянская газета «Грапарак» писала о том, что правительство Армении готовится объявить тендер на строительство 8-километрового участка новой дороги – альтернативы Лачинскому коридору. Газета утверждала, что тендер будет объявлен в августе.

Тогда же сообщалось, что азербайджанская сторона хотела взять на себя строительство армянского участка новой дороги в обход города Лачин, но премьер-министр Никол Пашинян не поддержал эту инициативу, дабы не спровоцировать протесты в Армении.

Позиция Азербайджана предельно понятна. Нужно как можно быстрее завершить строительные работы, чтобы освободить город Лачин, находящийся в зоне ответственности российских миротворцев. Что касается армянской стороны, то она пытается максимально задержать строительство проходящего по ее территории участка дороги.

Стоит также учесть, что в настоящее время в городе Лачин проживает 50 незаконно переселенных армянских семей. В будущем правительство Армении планирует их переселение в села Кичик Галадереси и Беюк Галадереси. В то же время остается под вопросом судьба армян, незаконно проживающих в селе Забух Лачинского района.