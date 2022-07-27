«Неуправляемая ситуация» на границе Грузии и России

На грузино-российской границе по обе стороны «неуправляемая ситуация». Грузинский телеканал «Пирвели» сообщил о «беспрецедентной» очереди автомобилей.

Согласно данным телеканала, как пассажиры легковых автомобилей, так и водители, выполняющие международные грузовые перевозки, сутками дожидаются возможности пройти границу. При этом очередь из фур начинается недалеко от села Натахтари примерно в 30 км от Тбилиси. На КПП «Казбеги» дежурят более 60 таможенников, но с большим потоком пассажиров и грузов они просто не справляются.

Водители-международники объясняют сложившуюся ситуацию большим количеством туристов, которые въезжают в Грузию из России.