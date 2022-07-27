Саудовская Аравия рекордно повысит цены на нефть

Саудовская Аравия собирается поднять цену для азиатских покупателей на нефть сорта Arab Light до рекордных значений. Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что Эр-Рияд оценит Arab Light для Азии на уровне 10,80 доллара США за баррель. И это несмотря на пессимистичные прогнозы о том, что осенью нефтяной рынок может просесть.

Сейчас баррель Arab Light стоит около $9,3. Даже повышение на $1,5 оттолкнет некоторых покупателей, поскольку это сильно уменьшит их прибыль.

Трейдеры говорят, что таким способом Саудовская Аравия хочет уменьшить спрос на свою нефть.