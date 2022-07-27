Чавушоглу: Турция выступает за активное использование ж/д Баку – Тбилиси – Карс

«Турция выступает за более активное использование Срединного транспортного коридора, важным звеном которого является железная дорога Баку – Тбилиси – Карс». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Стамбуле.

По его словам, на фоне войны в Украине значимость данного коридора возросла.

«Это важно не только для стран региона, но и международной торговли и логистики», - подчеркнул Чавушоглу.