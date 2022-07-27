Чавушоглу: Турция выступает за активное использование ж/д Баку – Тбилиси – Карс

«Турция выступает за более активное использование Срединного транспортного коридора, важным звеном которого является железная дорога Баку  Тбилиси  Карс». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Стамбуле.

По его словам, на фоне войны в Украине значимость данного коридора возросла.

«Это важно не только для стран региона, но и международной торговли и логистики», - подчеркнул Чавушоглу.