«Украина может отбросить россиян на линию 23 февраля до конца года»

Украинские военные смогут отбросить российскую армию на линию 23 февраля до конца этого года. Однако для этого нужно наладить быстрые поставки вооружения. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я полагаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины", - сказал генерал.

При этом он считает, что активные боевые действия будут продолжаться и зимой, а ВСУ смогут освободить юг при наличии нужного вооружения, в частности, дальнобойного оружия.

Ходжес отметил, что нужно также улучшить логистические сети внутри Украины и, возможно, привлечь коммерческие компании из США или Великобритании.