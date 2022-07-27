NASA опубликовало новые фото Юпитера

Космическое агентство NASA поделилось новыми фотографиями Юпитера, которые были получены с помощью камеры JunoCam. Сообщение об этом опубликовано на сайте агентства.

На фотографиях отчетливо видны вихри вблизи северного полюса Юпитера. Исследователи говорят, что они могут быть больше 50 километров в высоту и сотни километров в ширину.

Ученые хотят выяснить путь их формирования, чтобы лучше изучить атмосферу планеты.

В лаборатории NASA подчеркнули, что особенно интересуют различные формы, размеры и цвета вихрей. Например, циклоны, которые вращаются против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в южном, имеют совершенно разные цвета и формы.