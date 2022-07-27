Российские золотодобытчики столкнулись с запретом экспорта из-за скидок

Информацию о проблемах российских компаний изданию подтвердили и в Союзе золотопромышленников России. Внутренние сложности обусловлены регламентом Евразийской экономической комиссии, который запрещает поставку драгоценного металла по ценам ниже рыночных, с целью избежать нечестной конкуренции и чрезмерного демпинга игроками рынка. В соответствии с регламентом продажи российских компаний блокирует Федеральная пробирная палата, которая отвечает за мониторинг и контроль продаж драгоценных металлов.

Российские производители золота («Полюс», Highland Gold, Petropavlovsk, Nordgold и Polymetal) столкнулись с проблемами поставок золота на экспорт. Западные санкции совместно с внутренними ограничениями привели к ситуации, когда российские компании не могут продать золото за рубеж и вынуждены накапливать слитки внутри страны, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупнейших золотодобытчиков России.

Проблема в том, что российское золото без скидок сейчас никто не готов покупать: после того как Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) лишила российское золото статуса «Good Delivery» (надежный поставщик - ред.), от сотрудничества с российскими компаниями начали отказываться по всему миру. До санкций перед золотодобытчиками не вставал вопрос о поставках, потому что ими занимались российские банки, которые перепродавали его за рубеж. Перепродажей занимались в основном крупнейшие государственные и частные банки, которые из-за войны попали под санкции и лишились возможности продавать российское золото на зарубежные рынки. Теперь для российских компаний возможности сбыта остались лишь на азиатских и ближневосточных рынках, но там готовы покупать российское золото только с дисконтом в 5–7% от котировок в Лондоне (сейчас в районе $1714 за унцию), а из-за санкций компаниям приходится самостоятельно налаживать каналы поставок.

Рассматриваются два возможных пути решения: изменить требования ЕЭК, внеся поправки, либо добавить в действующие правила пункт о разрешении поставок золота по заранее оговоренным в контракте ценам. До этого момента единственный рынок сбыта - внутрироссийский, который, очевидно, переполнен золотом российского производства прямо сейчас. Еще один вариант - продажи золота в резервы Банка России, который готов покупать слитки с еще большим дисконтом: требуемая регулятором скидка составляет 15–17%. Сложности с поставками золота уже привели к масштабному кризису внутри отрасли.