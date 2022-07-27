Экс-нардеп Виктор Медведчук получил от России $1 млрд на подготовку к войне в Украине.

По данным контрразведки Службы безопасности Украины, Медведчук, обвиняемый в государственной измене, получил от РФ по меньшей мере один миллиард долларов. Эти средства представители российской ФСБ передавали ему для того, чтобы политик потратил их на подготовку к войне в Украине, а именно для обеспечения "основы для организации проведения военных действий РФ в ущерб государственным интересам Украины". Об этом сообщает издание "Главком", ссылаясь на материалы дела, упоминаемые в постановлении Львовского апелляционного суда от 20 июля.

Именно на эти деньги, полученные преступным путем, Медведчук и его родственники покупали движимое и недвижимое имущество.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на очередные активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко.