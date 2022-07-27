На мировом рынке танкеров ажиотаж из-за России

Санкции против России привели к невиданному ажиотажу на рынке танкерных перевозок. Цены на фрахтование (аренду - ред.) судов достигли максимума, пишет Bloomberg.

Из-за санкций, наложенных на Россию, во всем были перенастроены торговые маршруты. В первую очередь, это затронуло сферы энергетики, из-за чего все крупные танкеры международных перевозчиков отправились на дальнемагистральные маршруты. Средне- и малотоннажные суда отправились обслуживать российские поставки или их альтернативы. Аренда судов выросла больше, чем на 60%, а число сделок достигло рекорда за последние пять лет.

«Невзирая на пройденный ценовой пик, морские перевозки по-прежнему остаются очень прибыльным бизнесом и, скорее всего, останутся такими до конца года», - заявил руководитель отдела исследований танкерных перевозок Braemar ACM Shipbroking. С ним согласны судовые брокеры. По их словам, сейчас на рынке бешеный спрос на суда, рынок понимает, что ждать новое судно предстоит долго, это занимает в среднем до трех лет, поэтому спрос формируется вокруг уже построенных и подержанных судов.