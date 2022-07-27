Советник ректора Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности по вопросам IT и инновациям Расим Абдуллаев в интервью haqqin.az рассказал об «IT-Академии» - совместном проекте министерств образования и экономики Азербайджана, целях проекта, что это даст его участникам и т.д.

- Откуда возникла идея открытия «IТ-Академии» именно для взрослых?

- На самом деле, данная инициатива появилась не случайно. С 2017-2018 учебного года Министерство образования запустило в школах Азербайджана проект «Цифровые навыки» по углубленному изучению предмета «Информатика», развитию у учеников логики, алгоритмического мышления, а также других полезных навыков. Планируется, что с нового учебного года проект охватит 300 000 учащихся в 48 городах и районах Азербайджана. Также начиная с 2021-2022 учебного года в школах страны были открыты профильные десятые классы по углубленному изучению IТ и подготовке будущих IТ-специалистов.

С февраля 2022 года следующим шагом стал запуск образовательного IТ-проекта #codeforfuture для студентов ряда вузов по подготовке студентов на уровне junior-специалистов. В данном проекте в общей сложности приняли участие около 2 000 студентов, изъявивших желание повысить свои знания в IT-сфере.

С нового учебного года мы решили запустить «IТ-Академию» для людей старше 25 лет, которые хотят поменять профессию или освоить новую в сфере digital. Основной целью открытия «IT-Академии» является развитие IT-рынка и ускорение модернизации системы образования в области информационных технологий.

- Когда стартует обучение и как попасть в «IТ-Академию»?

- Уроки начнутся с сентября. Чтобы попасть в «IТ-Академию», необходимо пройти 4 этапа отбора. Сначала нужно пройти регистрацию по линку и заполнить анкету. Затем необходимо будет сдать тест на логику. Если кандидат успешно прошел тест, то далее его ожидает небольшое телефонное интервью. При успешном прохождении интервью кандидат должен будет произвести оплату - 220 манатов (это сумма за весь курс обучения целиком), выбрать формат обучения и ждать начала занятий.

- По каким специальностям будет проходить обучение в «IТ-Академии»? На каком языке будет проводиться обучение?

- Обучение будет проводиться на азербайджанском и русском языках на выбор ученика. Оно будет вестись по трем направлениям: веб-разработка, системное администрирование, QA. Курсы будут длиться 5 месяцев. Занятия будут проводиться по 3 раза в неделю по вечерам или в выходные, чтобы ученики могли совмещать их с работой и учебой. Вне зависимости от выбранной специальности в рамках каждого курса обучение будет делиться на две части: обучение технологиям (hard skills) и подготовка к трудоустройству. Оно предполагает мастер-классы, на которых ученикам будут объяснять, как строится работа в IT-команде, они пройдут полный цикл подготовки к собеседованиям, научатся составлять резюме и портфолио.

- Кто будет преподавать в «IТ-Академии»?

- Преподавать в «IТ-Академии» будут учителя «Алгоритмики». Каждый учитель проходит многоступенчатый отбор, прежде чем начать преподавать на курсах «IТ-Академии». Помимо стандартного собеседования, наши эксперты в областях веб-разработки, QA и системного администрирования проводят с учителями интервью на знание IT-технологий. В случае успешного отбора преподавателей ждут специальные тренинги на платформе «Алгоритмики», вебинары с тьютором и проведение тестовых уроков в качестве тренировки перед реальным обучением.