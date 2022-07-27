Глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И в Ташкенте. Кадры мероприятия опубликовала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram.

На размещенной записи видно, как российский министр приветствует собеседника, который не решается снять медицинскую маску. «Не бойтесь», — говорит Лавров. После этой фразы Ван И все же снимает средство индивидуальной защиты.

«Мы доверяем друг другу», — добавляет представитель КНР. Его российский коллега отмечает, что тот находится «среди друзей».