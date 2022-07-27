Тайвань ощутит на себе «весь гнев Пекина» из-за Пелоси

Администрации Тайваня будет очень сложно отказаться принять спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, однако если этот визит состоится, власти острова ощутят на себе "весь гнев Пекина", пишет гонконгская газета The South China Morning Post.

Издание отмечает, что с одной стороны, приезд Пелоси на остров продемонстрирует, что Тайбэй пользуется поддержкой Вашингтона и повысит шансы правящей Демократической прогрессивной партии на победу на ноябрьских промежуточных выборах, однако вместе с тем последствиями такого визита, против которого решительно предостерегает Пекин, станет усиление военного давления КНР на остров. "Администрации Цай Инвэнь было бы чрезвычайно непросто отклонить предложение Пелоси о посещении [Тайбэя], учитывая ее положение в политической иерархии США и то, что она давно известна своей поддержкой Тайваня", - заметил директор аналитического центра "Тайваньское международное общество стратегических исследований" Ван Гунъи. "Но если Пелоси все же приедет, правительству Цай Инвэнь придется ощутить на себе весь гнев Пекина, который уже пригрозил принять решительные меры", - сказал он.

По словам другого тайваньского аналитика Цзе Чжун, Пекин значительно усилит военное давление на остров во время визита Пелоси. В частности, Народно-освободительная армия Китая (НОАК), по его мнению, может отправить эскадрилью военных самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня через срединную линию пролива, разделяющего материк и острова. Также не исключено проведение соответствующих учений НОАК с участием кораблей, ударных беспилотников, боевых учебных стрельб.