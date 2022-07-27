«Сохнут»: наша деятельность в России продолжится

Еврейское агентство «Сохнут» играет жизненно важную роль в воспитании еврейской идентичности и укреплении связей между Израилем и еврейскими общинами по всему миру, заявил исполняющий обязанности главы еврейского агентства Яаков Хагоэль, передает израильский 7Kanal.

По его словам, жизненно важная деятельность «Сохнута» среди важных еврейских общин России будет продолжаться, чтобы обеспечить их будущее благополучие и связь с еврейским наследием, а также их связи с Израилем.

Сегодня в московском суде состоялось предварительное слушание по делу о закрытии еврейского агентства «Сохнут» в России, будущее слушание назначено на 19 августа. Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщала, что российские власти потребовали от «Сохнута» (еврейского агентства) прекратить деятельность в России. В письме «Сохнут» получил список того, что Минюст России считает нарушениями закона, а также последствия этих нарушений. Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что возможное закрытие в России еврейского агентства «Сохнут» серьезно повлияло бы на отношения двух стран. Кроме того, еще несколько еврейских организаций в России получили от Министерства юстиции письма с предупреждением, что их могут признать «иностранными агентами», а также то, что их деятельность на территории России может быть прекращена по решению суда.