Нефтяные компании бьют рекорды по доходам

Благодаря экстремально высоким ценам на нефть и газ энергетические компании получают рекордную прибыль. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчеты компаний.

Быстрое восстановление спроса после окончания карантина и рост цен на энергоносители, вызванный вторжением России в Украину, увеличили прибыль энергетических компаний после двухлетнего спада. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили пресс-службы компаний Shell, Equinor, TotalEnergies и Repsol.

Во втором квартале британская Shell получила $11,5 млрд чистой прибыли, норвежская Equinor – $6,8 млрд, французская TotalEnergies – $5,7 млрд, испанская Repsol – $1,2 млрд.

Часть этих средств пойдет на выкуп акций компаний с биржи. Это говорит о том, что у компаний есть излишки средств и они хотят укрепить свое финансовое положение.

К примеру, компания Shell планирует направить на выкуп акций $6 млрд. По словам аналитика JPMorgan Кристиана Малека, «это сигнализирует об уверенности компании в денежных потоках».