Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 17:19

Российское наступление в Украине застопорилось и идет либо черепашьими шажками, как в Луганской области, где войска РФ два месяца брали Северодонецк и Лисичанск, либо как сейчас, на Славянском направлении, когда толком не поймешь, наступление это или затянувшаяся оперативно-тактическая пауза. Не будем забегать вперед и спорить о вариантах развития событий на поле боя. Тем более что никто сегодня не может предугадать, как продолжится война и какими будут достижения сторон.

Впервые со времен Суворова С уверенностью можно говорить лишь о том, что поразило весь мир – российская армия, главным преимуществом которой всегда были несметное количество солдат и неисчерпаемые мобилизационные ресурсы, по-видимому, впервые со времен Суворова, Брусилова и Рокоссовского испытывает острый дефицит в живой силе. В случае тотальной мобилизации Россия может поставить под ружье 31 миллион военнослужащих. Но это в теории. А в реальности в Украине сегодня воюют двести, ну, максимум триста тысяч солдат, не больше. Для победы над страной с населением 42 миллиона человек и линией фронта в 1300 километров такое количество живой силы хватит для локальных побед, возможно, для удержания захваченных территорий, но не более. О необходимости мобилизации в России говорят все, кому не лень, и теперь уже очевидно, что без нее Москва не сможет существенно изменить в свою пользу положение на фронтах. Но Путин упорно отказывается ее проводить, поскольку тогда ему придется признать, что Россия проводит в Украине не «спецоперацию», а ведет полномасштабную войну, в которой несет тяжелые потери. Впрочем, есть и другая причина, по которой руководство Кремля не решается на объявление мобилизации. Очереди на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе всегда были привычной картиной, однако в последние месяцы они приняли по-настоящему экстремальный характер – люди с российской стороны границы стоят в пробках по 15-20 часов, тогда как проезд со стороны Грузии занимает 15-20 минут. Впрочем, речь не о преимуществах одной пограничной бюрократии перед другой. Русские бегут Даже если учесть, что в самом разгаре время летних отпусков, трудно поверить, что граждане России готовы десятки часов париться в очередях под палящим солнцем, чтобы провести отпуск «на холмах Грузии». Даже самый лучший курорт в мире не стоит таких жертв. Все дело в том, что толпы россиян едут в Грузию не только отдыхать. И сегодня их можно увидеть не только в туристических зонах Тбилиси и Батуми, но и в микрорайонах грузинских городов, где живут только местные, и где туристам делать нечего. При этом интересно, что подавляющее большинство из них – это молодежь. Часть из них намерена задержаться в Грузии подольше, другие через пару месяцев переедут в Турцию, в Европу, в Казахстан, в Таиланд… Но объединяет их одно – назад в Россию эти русоволосые парни и девушки уже не вернутся. Вот и получается, что многокилометровые очереди россиян на границе с Грузией – это уже не туризм вовсе, это бегство.

Меня не покидает ощущение тонкой, почти незримой связи между удручающими очередями на российско-грузинской границе и дефицитом живой силы на украинском фронте. Российские власти столкнулись с крайне неприятной и принципиально новой реальностью – молодые россияне, в особенности жители больших и богатых городов, воевать не хотят. Россия с этой проблемой не сталкивалась уже давно, поскольку у нее не было противников соответствующего масштаба. Опыт, приобретенный российскими военнослужащими в Чечне, Грузии, Сирии, по всей видимости, убедил их, что они самые сильные, самые непобедимые, и что все их безумно боятся. В итоге шапкозакидательство привело российскую армию к профессиональной деградации. Все получилось как в спорте – когда постоянно играешь с более слабым соперником, сам становишься слабым. Сегодня один из командующих российской армии в Украине, «герой» сирийской войны генерал-полковник Суровикин пытается использовать сирийский опыт в войне с украинцами. И это очень странно, поскольку подразделения сирийской оппозиции ну никак несопоставимы с ВСУ ни в количественном плане, ни по уровню тактической подготовки, ни по вооружениям. Да и вообще, у России в Сирии по определению не могло быть никаких героев, поскольку реальная отвага появляется только там, где воевать приходится по-серьезному, с адекватным противником. А чтобы взрывать крылатыми ракетами гражданское население и партизан с автоматами, ни особого ума, ни, тем более, героизма не требуется. Правда же заключается в том, что второй после шапкозакидательства враг войны – это хорошая жизнь. Замечено: чем люди богаче и успешнее, тем меньше у них желания воевать. Статистика этот факт не фиксирует. Она может показать только номинальное количество живой силы, виды вооружений, уровень совокупной огневой мощи, мобилизационный ресурс, словом, все просто и понятно как в математике. По этим параметрам армия Швейцарии, основанная на всеобщей мобилизации, на порядок сильнее подразделений Исламского государства. Однако в реальном мире один батальон ИГИЛ перепашет всю Швейцарию за неделю. Поскольку на первом этапе солдаты армии, не воевавшей 500 лет, которые приезжают на службу в «Мерседесах» и «Мазератти», вряд ли смогут что-то противопоставить голодранцам, для которых война – единственный просвет в их беспросветной жизни.

Россия, конечно, не Швейцария и даже не Хорватия с Венгрией. Но тем не менее вполне себе благополучная и небедная страна, в особенности в крупных городах. Zа войну топят россиян Не секрет, что в массе своей россияне поддерживают агрессию против Украины, радуются победам своей армии, украшают машины символом Z, проклинают «укрофашистов» и славят подвиги своих героев. Но все это лишь на словах. В теории Zа войну «топят» 80 процентов россиян. Но весь этот квасной патриотизм ровно до того момента, пока война не постучится в их дверь. «Как это я должен воевать? - недоуменно пожмет плечами среднестатистический горожанин призывного возраста, который поддерживает войну, но участвовать в ней в качестве пушечного мяса не желает. – Гром победы, денацификация, русский мир – это все прекрасно и духоподъемно, но вы это как-нибудь без меня, ладно? У меня куча своих дел…» Пока мобилизация не объявлена, все это остается в тени, на втором плане. Однако в Кремле прекрасно понимают – стоит только объявить всеобщую мобилизацию, как бегство молодежи примет массовый характер. И тогда воевать придется не столько против украинцев, сколько против собственного народа – призывников и их родителей. Да, россияне традиционно пассивны, да, они не бунтуют по глобальным причинам, да, им глубоко плевать на уничтожение чужих городов. Но за жизни своих детей они могут перегрызть горло кому угодно. И пусть никого не вводят в заблуждение отдельные персонажи, мелькающие на ТВ и в интернете, которые, как они утверждают, с гордостью посылают своих сыновей на войну. Будь все так, в Украине сейчас воевали бы не триста тысяч, а миллион триста тысяч молодых россиян.