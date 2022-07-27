Великобритания и Грузия совместно укрепят безопасность в Черном море

Великобритания и Грузия договорились о расширении партнерства в сфере обороны и совместном укреплении безопасности в регионе Черного моря, говорится в сообщении Минобороны Британии в Twitter.

"Замминистра обороны [Великобритании] по делам Вооруженных сил Джеймс Хиппи и заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани вчера договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности в Черном море и сотрудничать, осуществляя совместные военные учения и программы подготовки военнослужащих в рамках все более тесного оборонного партнерства наших стран", - отметили в ведомстве.