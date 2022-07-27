Европа пытается спасти ядерную сделку с Ираном
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель представил новый финальный текст ядерного соглашения на подписание Ирану и США. Об этом дипломат сообщил самостоятельно в своей колонке для газеты Financial Times.
«Этот текст - лучший из возможных вариантов договора, который я, как посредник, вижу на данный момент. Это не идеальное соглашение, но оно включает самые важные компоненты и компромиссы для всех сторон, которые с таким упорством их добивались», - написал он.
Европейская сторона разослала текст договора Ирану и США по дипломатическим каналам.
Через несколько часов после этого главный переговорщик со стороны Ирана Али Багери Кани написал в Twitter, что у них есть контрпредложения, которыми они поделятся в ближайшее время. Это заявление снова дало надежду на возобновление американско-иранских ядерных переговоров.
Had serious & constructive exchanges w/ other sides in the course of the past week on Vienna negotiations. The Coordinator has shared his ideas to conclude the negotiations. We, too, have our own ideas, both in substance & form, to conclude the negotiations which would be shared. https://t.co/3hf75atRLF— علی باقریکنی (@Bagheri_Kani) July 26, 2022
В Белом доме заявили, что изучают новый проект договора. Ранее американские представители сообщили, что уже не верят, что переговоры будут успешными, и готовятся к усилению санкционного давления. В частности, координатор Белого дома по Ближнему Востоку Бретт Макгерк заявил, что возобновление ядерной сделки 2015 года с Ираном «крайне маловероятно» в ближайшем будущем.
Как и до этого Жозеп Боррель написал, что сейчас пришло время определиться. Стороны либо подпишут договор, либо нет. Эксперты полагают, что это последняя попытка европейцев спасти переговоры и склонить стороны к компромиссу, который им нужен. Он поможет стабилизации Ближнего Востока и выходу иранской нефти на европейский рынок.