Европа пытается спасти ядерную сделку с Ираном

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель представил новый финальный текст ядерного соглашения на подписание Ирану и США. Об этом дипломат сообщил самостоятельно в своей колонке для газеты Financial Times.

«Этот текст - лучший из возможных вариантов договора, который я, как посредник, вижу на данный момент. Это не идеальное соглашение, но оно включает самые важные компоненты и компромиссы для всех сторон, которые с таким упорством их добивались», - написал он.

Европейская сторона разослала текст договора Ирану и США по дипломатическим каналам.

Через несколько часов после этого главный переговорщик со стороны Ирана Али Багери Кани написал в Twitter, что у них есть контрпредложения, которыми они поделятся в ближайшее время. Это заявление снова дало надежду на возобновление американско-иранских ядерных переговоров.