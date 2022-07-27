Китай считал, что Россия захватит Украину, поэтому договорился с Кремлем, что все объекты, которые интересуют КНР, останутся за руководством Пекина после оккупации страны.

Авторы расследования считают, что между Кремлем и Пекином существуют договоренности по этому поводу, в результате Китай пообещал оставаться нейтральным в российско-украинской войне.

Россия старается не наносить удары по китайским инфраструктурным объектам на территории Украины. Об этом говорится в материале Intelligence Online, пишет издание «Наши деньги».

В ответ Москва пообещала не бомбить эти объекты.

Так, во время тотального уничтожения промзоны Мариуполя россияне обошли маслоэкстракционный завод "Сателлит", оборудованный сепараторами и хранилищами для зерна и подсолнечника, и портовую инфраструктуру, которая необходима для вывоза масла оттуда. Украинским партизанам пришлось сжечь этот завод, когда Мариуполь был окончательно захвачен россиянами.

Кроме того, российская армия атакует ракетами Николаев, уничтожив второй по величине зерновой терминал в Украине – "Ника-тера" Фирташа, а соседний логистический комплекс "Дунайской судоходно-стивидорной компании" в Николаевском морском торговом порту остался невредимым (портовые сооружения, зерносушилки и элеватор).

Неприкосновенные объекты в Мариуполе и Николаеве объединяет общий собственник – китайская корпорация COFCO.

В безопасности себя чувствуют "Украинский банк реконструкции и развития" и киевская фондовая биржа ПФТС, которые контролирует китайская государственная группа товарных бирж "Бохай".

До 2021 года часть акций "Мотор Сич" принадлежали китайским компаниям (в частности, Skyrizon). Несмотря на национализацию предприятия, китайцы судятся за "Мотор Сич" и, наверное, будут в дальнейшем бороться за него. А потому этот завод тоже представляет для них интерес после войны.

Как утверждает издание, "соглашение с россиянами, заключенное при посредничестве юриста Оксаны Карел, представительницы инициативы "Пояс и путь" (Belt and Road Initiative, BRI), гарантирует, что китайская инфраструктура не будет уничтожена во время боевых действий и "уже запланированные инвестиции будут сохранены".

В свою очередь, власти Китая запретили в СМИ и внутренних документах государственных и частных компаний слова "война" и "вторжение", касающиеся Украины. Единственный термин, который можно использовать, - "напряженность".

Это план действительно планетарного масштаба, в рамках которого китайцы для утверждения себя в роли мирового гегемона выдавали кредиты на строительство портов, элеваторов, хранилищ, железных дорог, дорог. Лишь бы только зерно, металл, руда, контейнеры с товарами вращались в рамках нового "Шелкового пути", говорится в материале.

Еще в марте китайский посол в Киеве Фань Сяньжун утверждал, что Китай не покинет Украину, а его инвестиционные планы будут сохранены и, возможно, расширены независимо от того, как закончится война.

По мнению Intelligence Online, это обещание китайцев будет иметь еще больший вес, если Украина окажется под контролем Москвы. Поскольку ослабленная экономика России после санкций помешает Кремлю профинансировать экономическое восстановление Украины. Поэтому фактически китайцы предложили украинскому истеблишменту свои деньги и поддержку на случай поражения Украины или гибридного мира в пользу РФ.