Депутат Фазиль Мустафа: «Почему суды принимают столь противоречивые решения?»

Депутат Фазиль Мустафа затронул вопрос зарплаты судей в Азербайджане. По его словам, в этой сфере должны произойти изменения.

«Судьям необходимо повысить зарплату. Государство должно подумать, что нужно сделать, чтобы судьи выносили справедливые решения без взяточничества. То есть нужно создать условия, чтобы они работали честно и принимали объективные решения», - отметил он.

Депутат также заявил, что традиция привлекать на должность судьи неопытных людей создает некоторые проблемы. Еще он коснулся общих проблем в судебной системе Азербайджана.

«Например, первый суд выносит решение, апелляционная инстанция его подтверждает, а Верховный суд отменяет. Бывает, что апелляцию не принимают, но одобряет Верховный суд. Возникает противоречие относительно применения законодательства. Как получается, что три судебные инстанции принимают противоречивые решения?» - спрашивает Мустафа.