Спецслужбы Кыргызстана через азербайджанца вышли на изготовителей фальшивых долларов
Спецслужбы Кыргызстана задержали гражданина Азербайджана, через которого вышли на след преступной группировки, занимавшейся изготовлением фальшивых долларов.
По информации местных СМИ, задержан уроженец Азербайджана (имя не раскрывается в интересах следствия) при попытке сбыть фальшивые 3800 долларов.
Также в ходе обыска по месту временного проживания задержанного силовики обнаружили и изъяли фальшивые банкноты на сумму в $17 400.
В настоящее время устанавливаются личности других членов группировки.