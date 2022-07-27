Россия создала в Украине сеть тайных агентов для подготовки к вторжению

Кремль внедрил в госаппарат Украины тайных агентов, которые с помощью подкупа и уговоров должны были подготовить почву для российского вторжения, говорится в расследовании агентства Рейтер.

Когда российские военные днем 24 февраля дошли до Чернобыльской АЭС, там их ждали украинские подразделения, которым было поручено защищать опасный объект. Однако меньше чем за два часа без боя 169 бойцов Нацгвардии Украины сложили оружие.

Это не было случайностью, утверждает агентство Рейтер, а частью запланированной Кремлем операции. Ссылаясь на пять источников, которым было известно о подготовке России к войне, Рейтер пишет, что благодаря помощи этих агентов Москве должно было понадобиться лишь небольшое количество военных и несколько дней, чтобы добиться увольнения или капитуляции.