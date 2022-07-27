Россия создала в Украине сеть тайных агентов для подготовки к вторжению
Кремль внедрил в госаппарат Украины тайных агентов, которые с помощью подкупа и уговоров должны были подготовить почву для российского вторжения, говорится в расследовании агентства Рейтер.
Когда российские военные днем 24 февраля дошли до Чернобыльской АЭС, там их ждали украинские подразделения, которым было поручено защищать опасный объект. Однако меньше чем за два часа без боя 169 бойцов Нацгвардии Украины сложили оружие.
Это не было случайностью, утверждает агентство Рейтер, а частью запланированной Кремлем операции. Ссылаясь на пять источников, которым было известно о подготовке России к войне, Рейтер пишет, что благодаря помощи этих агентов Москве должно было понадобиться лишь небольшое количество военных и несколько дней, чтобы добиться увольнения или капитуляции.
Журналисты агентства смогли ознакомиться с документами следствия и выяснили, что среди завербованных были, например, украинские следователи, занимавшиеся контрразведкой.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал Рейтер, что на момент начала войны российские агенты действовали в правоохранительных органах, а также службах обороны и безопасности.
Кроме того, ссылаясь на один источник, якобы непосредственно знакомый с планами Кремля по вторжению, Рейтер сообщает, что российские агенты были отправлены в Чернобыль еще в прошлом году, чтобы подкупить чиновников и подготовить почву для бескровного захвата власти. Рейтер не смогло независимо проверить это утверждение.
"Хотя Россия захватила Чернобыль, ее план по захвату власти в Киеве провалился. Согласно многочисленным источникам в России и Украине, во многих случаях внедренные Москвой спящие агенты не справились со своей работой. Секретарь Совета безопасности Украины Данилов сказал, что агенты и их кураторы считали Украину слабой, что было "полным заблуждением", - пишет агентство.
Вместе с тем источники Рейтер признают, что российским шпионам удалось достичь успеха в одном - они посеяли недоверие внутри Украины и обнажили проблемы в украинской СБУ. Одним из итогов этого стало недавнее увольнение главы ведомства Ивана Баканова.