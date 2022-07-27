Расширены полномочия Микаила Джаббарова

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому изменен состав совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном.

Так, из состава комиссии был выведен первый заместитель премьер-министра Азербайджана, а на его место введен министр экономики Азербайджана.

Министерство иностранных дел направит соответствующее уведомление туркменской стороне о внесении изменений в состав комиссии с азербайджанской стороны.