Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об усовершенствовании управления в сфере образования.

Согласно указу, министерство образования Азербайджана переименовано в министерство науки и образования.

При новом Министерстве созданы две структуры – Госагентство по науке и высшему образования и Госагентство по дошкольному и общему образованию.

Кроме того, Национальный музей истории Азербайджана НАНА, Национальный музей литературы имени Низами Гянджеви, Дом-музей Гусейн Джавида вместе с имуществом передаются в подчинение Министерства культуры.

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