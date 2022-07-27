Зеленский назвал Украину самым крепким государством в мире

В День украинской государственности президент Владимир Зеленский выступил в парламенте.

«Мы граждане самого крепкого государства в мире, государства воюющего, государства, которое реформируется и государства, которое обеспечило самое мощное объединение демократий, государства, которое в 155-й день полномасштабной войны России против нас имеет силу отмечать свой день, День украинской государственности», — сказал он.

По его словам, украинцы сделали так, что ценности свободного мира не остались просто риторикой и реально заработали для защиты цивилизаций.