Лига конференций: «Габала», «Нефтчи» и «Зиря» выходят на ответные матчи

После вчерашнего успеха « Карабах а» в Лиге чемпионов азербайджанские любители футбола ждут побед и от наших команд, выступающих в Лиге конференций.

Сегодняшний футбольный вечер начнется в Габале. В 20:00 стартует ответный матч 2-го квалификационного раунда против венгерского «Фехервара». Неделю назад в Венгрии хозяева обыграли «Габалу» со счетом 4:1. Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Австрии во главе с Кристофером Ягером.

Победитель этой пары поборется в 3-м раунде с лучшим в дуэли румынского «Петрокуба» и албанской «Лячи». В первом матче в Румынии команды сыграли вничью 0:0.

В 21:00 на «Баксель Арене» начнется игра между «Нефтчи» и кипрским «Арисом». У бакинского клуба, несмотря на поражение со счетом 0:2 в первой игре, самые реальные шансы среди наших клубов пройти дальше. Судить игру будут немецкие рефери. Главный арбитр – Бастиан Данкерт.

«Нефтчи», если пройдет «Арис», сыграет с победителем пары «Лехия» (Польша) - «Рапид» (Австрия). В первой игре в Вене голов забито не было.

А в 21:30 по бакинскому времени в Тель-Авиве стартует встреча между «Маккаби» и «Зиря». В Баку команда Рашада Садыхова проиграла со счетом 0:3. Судить матч в Израиле будет хорват Марио Зебек.

Победитель этой пары сыграет с греческим «Арисом», который по сумме двух матчей со счетом 7:2 обыграл белорусский «Гомель».