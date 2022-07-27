Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подписал документ о трехлетнем планировании, согласно которому Италия увеличит военные расходы до 18 млрд евро в этом году, в то время как в прошлом году эта сумма составляла лишь 16,8 млрд евро. Об этом сообщает La Repubblica.

По данным газеты, в списке расходов выделяется будущий истребитель шестого поколения Tempest, в разработке которого Италия участвует совместно с Великобританией и Швецией. Отмечается, что на эту программу будет выделено дополнительно 200 млн евро. Также планируется создание серии бронированных автомобилей и строительство двух кораблей-амфибий для десантных операций.

Сообщается, что Гуэрини во время заседания специального парламентского комитета по безопасности заявил, что вскоре будет утвержден четвертый декрет об отправке оружия на Украину. По информации газеты, Италия поставила несколько артиллерийских установок калибра 155 мм, однако Киев хочет увеличить их количество, а также просит Рим отправить реактивные системы залпового огня.